Путин поздравил геологов с профессиональным праздником

Борис Сатаров

За год в России обнаружили 41 нефтегазоконденсатное месторождение и 276 — твердых полезных ископаемых.

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

Президент России Владимир Путин 5 апреля поздравил геологов и ветеранов отрасли с их профессиональным праздником. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что работа геологов требует глубоких знаний, выдержки и самоотдачи. Он особо отметил преемственность профессиональных традиций, которые передаются из поколения в поколение.

По словам Путина, за последний год в стране открыто 41 нефтегазоконденсатное месторождение и 276 месторождений твердых полезных ископаемых. Продолжают реализовываться крупные проекты в Арктике и на континентальном шельфе. Президент выразил уверенность, что геологи продолжат вносить вклад в укрепление суверенитета России, развитие промышленности и энергетики.

В Минприроды добавили, что инвестиции в геологоразведку алмазов в 2025 году составили 6,1 миллиарда рублей, а в 2026 году прогнозируется их рост на 24% — до 7,6 миллиарда.

