Путин обсудил с руководителем фонда «Круг добра» помощь детям с тяжелыми заболеваниями

Путин обсудил с главой фонда «Круг добра» помощь детям с тяжелыми заболеваниями

Президент России Владимир Путин провел совещание с протоиереем Александром Ткаченко, председателем правления фонда поддержки детей с тяжелыми заболеваниями «Круг добра». Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Основной темой обсуждения стали меры поддержки детей, страдающих тяжелыми заболеваниями, и результаты работы фонда.

По словам Ткаченко, с момента основания организация помогла более 30 тысячам детей. В частности, среди школьников, получающих терапию через фонд, оказалось 1,5 тысячи выпускников 9-х и 11-х классов. Руководитель фонда представил президенту письма от родителей и самих детей, в которых отмечались положительные результаты лечения и улучшение качества жизни.

Так, мать одного из пациентов сообщила, что благодаря терапии ее сын успешно окончил школу и продолжает обучение в техникуме.

«Пишет Наталья Афанасьевна, мама Ильи из Московской области: «У нас благодаря лекарству от фонда «Круг добра» все хорошо. Ребенок окончил школу, аттестат без троек. Сейчас учится в техникуме, планирует работать, быть полезным своей стране и обязательно быть счастливым», — зачитал письмо Ткаченко.

Девушка Дарья, страдающая тяжелым заболеванием, смогла восстановить подвижность и успешно учится на врача-генетика. Ткаченко отметил, что об успехах детей фонда недавно был снят четырехсерийный документальный фильм, представленный на Московском кинофестивале.

Фонд продолжает расширять перечень закупаемых лекарств. В прошлом году к списку добавили 13 препаратов для лечения 17 заболеваний, ранее не имевших терапии. Анализ клинической практики позволил расширить показания еще к 51 препарату, что обеспечило лечение дополнительным 2,2 тысячам детей. На данный момент в перечне фонда 133 лекарственных средства, включая пять препаратов генной терапии, применяемых для остановки или полного излечения тяжелых заболеваний.

Кроме того, в стране открываются специализированные медицинские центры. В 69 регионах функционируют медико-генетические консультации, включая десять межрегиональных центров, что способствует раннему выявлению заболеваний в рамках неонатального скрининга.

В текущем году к программе добавились два новых заболевания, всего охватывается 38 болезней, и планируется расширение до 39.

Фонд активно поддерживает отечественную медицину и науку. В течение последнего года на основе препаратов фонда опубликовано 178 научных исследований. Создана научная структура, которая анализирует результаты применения лекарств, а также организовано производство медицинских изделий в российских учреждениях, например, раздвижных протезов в Самарском медицинском университете. Достигнуто стопроцентное импортозамещение тест-систем, реагентов для неонатального скрининга и оборудования для молекулярной диагностики.

Для оперативного взаимодействия с родителями внедрена система через портал Госуслуг, позволяющая получать информацию о поступлении лекарств и статусе лечения в защищенном канале.

Президент поблагодарил руководство фонда и сотрудников за работу в интересах детей. Протоиерей также отметил инициативу Святейшего Патриарха Кирилла, который благословил ежегодные молитвы о здоровье детей, родителей и врачей. Идею поддержали все традиционные религии, предложив учредить 1 октября Днем милосердия как день совместной помощи детям.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Международный день защиты детей президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.