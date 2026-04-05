Орбан созвал совет обороны из-за взрывчатки на газовой инфраструктуре

Лилия Килячкова

В связи с серьезностью инцидента власти планируют выработать комплекс дополнительных мер для защиты критически важных объектов энергетики.

У газопровода из Сербии в Венгрию обнаружили взрывчатку

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан распорядился о немедленном созыве совета обороны после обнаружения взрывных устройств на газовой инфраструктуре, связывающей страну с Сербией. Об этом венгерский премьер сообщил в социальной сети Facebook*.

По словам Орбана, информация об опасной находке была получена в ходе оперативного взаимодействия с Белградом. Венгерский политик уточнил, что сербские силовые ведомства нашли не только мощную взрывчатку, но и все необходимые технические компоненты для ее дистанционной или автоматической активации.

«Сербские власти обнаружили мощное взрывное устройство и средства для его приведения в действие на важнейшем объекте газовой инфраструктуры, соединяющем Сербию и Венгрию. Расследование продолжается. Я созвал сегодня во второй половине дня чрезвычайное заседание Совета обороны», — написал Орбан.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

