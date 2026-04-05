«Всегда давала отпор»: Захарова о попытках лишить Венгрию суверенитета

Лилия Килячкова

Давление на страну осуществляется по нескольким фронтам.

Венгрию хотят лишить суверенитета

Фото: © РИА Новости/Юрий Кочетков

Захарова: Венгрию пытаются лишить суверенитета

На Венгрию оказывается комплексное давление с целью ограничить ее самостоятельность в ключевых сферах. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с 5-tv.ru, комментируя обнаружение взрывчатки у газопровода, связывающего Венгрию и Сербию.

По словам дипломата, давление на страну осуществляется по нескольким фронтам: от прямого вмешательства во внутренние электоральные процессы до навязывания заведомо невыгодных экономических решений. Захарова подчеркнула, что ключевым инструментом воздействия стала энергетика, где Будапешту пытаются перекрыть доступ к энергоресурсам по приемлемой стоимости.

«Но Будапешт этому всему давал отпор. Тогда перешли к силовым сценариям, которые были апробированы на примере «Северных потоков», — отметила Мария Захарова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что взрывные устройства и детонаторы были обнаружены в непосредственной близости от газопровода, связывающего Сербию и Венгрию. Находку сделали на севере страны — в автономном крае Воеводина, неподалеку от крупной магистрали, по которой газ из «Турецкого потока» поступает в Сербию и далее в Венгрию. По информации местных СМИ, взрывное устройство было спрятано в двух вместительных рюкзаках.

