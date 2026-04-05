Идеальные локоны: парикмахер назвал главные ошибки при мытье головы

Daily Mail: при мытье головы нельзя использовать слишком горячую воду

Многие люди годами неправильно ухаживают за волосами, что приводит к их ломкости и потере естественного блеска. Британский парикмахер Кос Саккас выделил несколько типичных оплошностей, которые совершают женщины и мужчины во время мытья головы. Об этом сообщает Daily Mail.

Одной из самых серьезных проблем эксперт считает использование слишком горячей воды. По его словам, высокая температура нарушает pH-баланс кожи головы и раскрывает кутикулу волоса, из-за чего вымываются цветовые пигменты и натуральный кератин. Саккас рекомендует мыть голову теплой водой, а в конце обязательно ополаскивать ее прохладной, чтобы «запечатать» чешуйки и добавить прядям сияния.

Кроме того, специалист советует распутывать сухие волосы гребнем с широкими зубьями еще до захода в ванную, так как это минимизирует повреждения и помогает лучше очистить кожу.

Особое внимание парикмахер уделил количеству используемого шампуня. Он подчеркнул, что средство нужно наносить только на корни и кожу головы, не втирая его интенсивно ногтями, а мягко массируя подушечками пальцев. Очищение кончиков произойдет естественным образом при смывании пены.

«Используйте две чайные ложки шампуня для волос средней и большой длины, а для коротких стрижек — порцию размером с десятикопеечную монету», — отмечает Кос Саккас.

Важным этапом ухода остается кондиционирование. Саккас советует наносить кондиционер, отступая от корней, чтобы избежать быстрого загрязнения и эффекта жирности. После нанесения средство лучше распределить расческой и оставить на одну-две минуты для глубокого воздействия.

Тщательное промывание головы проточной водой в течение двух-трех минут предотвратит образование налета от косметических средств, который может раздражать фолликулы.

Также мастер предостерег от длительного ношения тугого тюрбана из полотенца после душа, так как мокрые волосы крайне эластичны и легко ломаются при натяжении. Вместо этого стоит лишь слегка промокнуть лишнюю влагу мягкой тканью из микрофибры.

Стилист также напомнил о вреде термического воздействия на слишком мокрые пряди: прежде чем приступать к укладке феном или утюжком, необходимо дать шевелюре высохнуть естественным путем примерно на 80%.

