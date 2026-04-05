Скрытая угроза: чем опасна хроническая головная боль

|
Лилия Килячкова
Привычное недомогание часто списывают на переутомление, однако за ним могут стоять серьезные проблемы.

Как избавиться от частой головной боли

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Daily Mail: частая головная боль может быть связана с обезвоживанием

Постоянное чувство давления в области головы или пульсирующая боль не всегда являются следствием обычного стресса. Иногда головная боль может быть связана обезвоживанием и плохим качеством сна. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на доктора Кайвана Хана.

По словам специалиста, если дискомфорт начинает мешать работе или нормальному сну, необходимо искать глубокие физиологические причины.

«В многих случаях существует скрытый медицинский фактор, который можно выявить и устранить», — отмечает эксперт.

Среди неочевидных причин он называет мигрень, которую часто путают с обычным перенапряжением, и злоупотребление обезболивающими, вызывающее эффект «рикошета».

Дополнительными факторами риска выступают обезвоживание, аллергические реакции и плохое качество сна. Доктор Хан поясняет, что даже небольшая нехватка жидкости в организме нарушает его функции, а аллергия провоцирует выброс гистамина, влияющего на нейрохимический баланс.

Также значительную роль играет зрительное напряжение от постоянного использования гаджетов и проблемы с носовым дыханием. Например, искривление перегородки или воспаление пазух часто становятся источником боли, которая усиливается при наклонах. Для профилактики эксперт рекомендует соблюдать водный баланс, делать перерывы при работе за компьютером и вести дневник наблюдений за своим состоянием.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

