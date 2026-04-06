Погибшая год назад на Гран-Канарии женщина оказалась звездой реалити-шоу

Лилия Килячкова
Она была участницей шоу «Холостяк».

Участница венгерского Холостяка Аннабелла Ловас

The Mirror: полиция установила личность погибшей на Гран-Канарии девушки

Обнаруженные на острове Гран-Канария в марте прошлого года останки женщины принадлежат 32-летней венгерской знаменитости и инфлюэнсеру Аннабелле Ловас. Об этом сообщает The Mirror.

Тело было обнаружено в полуобнаженном виде в труднодоступном ущелье Берриэль — установить личность удалось только сейчас благодаря анализу стоматологических карт, проведенному специалистами.

Процесс идентификации осложнялся тем, что кончики пальцев погибшей были разрушены из-за длительного пребывания в воде, что сделало невозможным получение отпечатков. Расследование подтвердило, что девушка, прославившаяся после участия в венгерской версии проекта «Холостяк» в 2021-м, скончалась за несколько недель до обнаружения. Начальник полиции Пабло Фернандес Сала охарактеризовал процесс поисков блогера крайне тяжелым.

«Потребовались бы навыки профессионального скалолаза, а не просто туриста, чтобы добраться до этого места. Единственным ориентиром в начале пути стали необычные татуировки на плече и спине погибшей», — пояснил он представителям прессы.

Следователи полагают, что смерть венгерской знаменитости могла наступить в другом месте, после чего тело было принесено в ущелье потоками воды во время сильного шторма. По данным полиции, после борьбы с онкологическим заболеванием Аннабелла столкнулась с психологическими трудностями и переехала на Канарские острова.

Незадолго до трагедии она предположительно осталась без средств к существованию и вела бродяжнический образ жизни. Семья звезды забила тревогу, когда она перестала выходить на связь, что в итоге помогло детективам сопоставить данные о пропавшей с найденными в горах останками неизвестной женщины с характерными татуировками.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:00
Артиллеристы уничтожили «опорники» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 апреля, для всех знаков зодиака
5:34
Без паники: что делать, если укусил клещ
5:12
Вынужденная агрессия: почему Трамп перешел к жестким заявлениям в адреса Ирана
4:50
Свыше 400 россиян оказались под арестом во Франции
4:33
Долги россиян достигли 45 триллионов рублей

Сейчас читают

Роковые позывы: британка не подозревала о беременности и родила в туалете
Легко начать — сложно остановиться: чем опасно частое использование спреев для носа
Фрукты и овощи для похудения: что стоит добавить в рацион на диете
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео