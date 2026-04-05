Посол Китая в России предложил сделать безвизовый режим между странами бессрочным

Посол КНР в России предложил сделать безвизовый режим между странами бессрочным

Продление безвизового режима между Россией и Китаем навсегда, принесет пользу обеим странам. Об этом ТАСС заявил посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй.

«Я надеюсь, что навсегда (продлят. — Прим. ред.)», — заявил дипломат.

Он подчеркнул, что уже действующий временный безвизовый режим предоставил для граждан обеих стран много удобных условий. Что, несомненно, принесло пользу и для России, и для Китая.

В период с 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026-го россияне получили возможность посетить КНР без оформления визы. А с 1 декабря 2025 года по 14 сентября 2026-го приехать в РФ без этого документа могут и граждане Поднебесной.

