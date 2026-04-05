Посол Китая в России предложил сделать безвизовый режим между странами бессрочным

|
Пока эта программа действует до 14 сентября 2026 года.

Фото: © РИА Новости/ Пелагия Тихонова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Продление безвизового режима между Россией и Китаем навсегда, принесет пользу обеим странам. Об этом ТАСС заявил посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй.

«Я надеюсь, что навсегда (продлят. — Прим. ред.)», — заявил дипломат.

Он подчеркнул, что уже действующий временный безвизовый режим предоставил для граждан обеих стран много удобных условий. Что, несомненно, принесло пользу и для России, и для Китая.

В период с 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026-го россияне получили возможность посетить КНР без оформления визы. А с 1 декабря 2025 года по 14 сентября 2026-го приехать в РФ без этого документа могут и граждане Поднебесной.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что власти Шри-Ланки намерены пересмотреть визовую политику и полностью отказаться от виз для туристов из 40 стран до конца 2026 года. Путешественники из этих государств без оформления дополнительных документов смогут находиться на острове до шести месяцев. В списке стран есть, в том числе и Россия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+8° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
79.73
-0.60 92.19
-0.54
