«Требуют языка, багажа и опыта»: режиссер Быков об особенностях авторского кино

Режиссер Быков: художественное кино зрители легче воспринимают, чем авторское

Традиционное художественное кино легче воспринимается зрителями, чем авторское, поскольку акцентируется на эмоциональной стороне. Об этом корреспонденту 5-tv.ru заявил режиссер Юрий Быков на сессии «Возможности для кинематографистов из регионов. Гранты, питчинги, конкурсы» в рамках командных соревнований чемпионата «АртМастерс».

По его словам, уникальных жанров и форматов для успеха в кино не существует — важно то, насколько мастерски сделана картина. Каждое направление обладает своей спецификой и требует разных подходов к его созданию.

«Безусловно, есть более сложные для восприятия жанры, которые требуют большего внимания и понимания, скажем так, синифилов и людей разбирающихся. Скажем, документальное кино, авторское, экспериментальное — оно требует языка, багажа, опыта. А кино универсальное, художественное, „зрительское“, — оно, конечно, воспринимается больше эмоционально. Поэтому те, кто заходит на территорию художественного кино, наверное, чуть больше выигрывают с точки зрения зрителя. А те, кто заходит на территорию авторского, сложного, чуть больше выигрывают с точки зрения профессии. Кто как выбирает», — пояснил режиссер.

До этого Юрий Быков рассказывал, что в мире кинематографа конкуренции не существует — все решает удача и талант.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.