Долги россиян достигли 45 триллионов рублей

Задолженность россиян по кредитам и займам впервые превысила 45 триллионов рублей. Такие данные приводит Банк России, анализ опубликовали РИА Новости.
За последний квартал 2025 года задолженность населения выросла на 2,2%, или на 988 миллиардов рублей.
В структуре задолженности ипотечные кредиты заняли почти половину всех обязательств — 21,7 триллиона рублей (48,1%). На потребительские ссуды приходится 13,4 триллиона (29,7%). Автокредиты составили три триллиона рублей (6,8%).
Оставшаяся часть задолженности включает требования по начисленным процентам, займы от микрофинансовых и других организаций, а также прочие виды кредитов.
С 1 апреля российские банки при рассмотрении заявок на займы стали учитывать только подтвержденные официальные доходы.
К категории «белых» относятся выплаты, которые декларируются в соответствии с законом и облагаются налогами.
К неофициальным относят заработки, которые фиксируются лишь частично, например, минимальную сумму выплачивают официально, а остальную часть передают «в конверте».
Тем, кто получает часть средств неофициально, станет сложнее рассчитывать на крупные кредиты: банки больше не смогут учитывать такие поступления.
