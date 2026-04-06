Президент Сербии Вучич: недалеко от «Турецкого потока» найдена взрывчатка

В диверсии на «Турецком потоке» заинтересована, прежде всего, Украина. Об этом на чрезвычайном совещании с военными заявил премьер Венгрии Виктор Орбан. Режим Зеленского использует энергетический шантаж и терроризм не только для того, чтобы расшатать ситуацию внутри республики за неделю до ключевых выборов. Главная цель — получить европейские миллиарды, выделенные на продолжение боевых действий. О фирменном почерке Киева рассказывает корреспондент «Известий» Мария Коровина.

На фоне американо-израильско-иранского ракетного спринта Киев пытается взять марафонскую дистанцию. В призовом фонде — еврокредит на 90 миллиардов, главный же трофей — новая проукраинская власть в строптивой Венгрии, но это если сильно повезет. В арсенале — угрозы, провокации и взрывчатка.

«Сегодня утром недалеко от поселка Велебит, в нескольких сотнях метров от газопровода — „Турецкий поток“ были найдены два рюкзака со взрывчаткой и детонаторами. Такая разрушительная сила взрывчатки могла бы поставить под угрозу жизни очень многих людей, не говоря уже о том, что это принесло бы значительный ущерб», — сказал президент Сербии Александр Вучич.

Энергокризис из-за ситуации в Ормузском проливе, приправленный энерготерроризмом со стороны восточного соседа, заставил венгерского премьера Орбана срочно собирать Совет обороны.

«То, что делают украинцы в отношении Венгрии и Словакии, это вопиющее преступление. Они перекрывают трубопровод „Дружба“. Безумно требовать, чтобы Венгрия отказалась от российской энергии», — отмечал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Сначала «Дружба» — Будапешт требует как можно скорее отремонтировать нефтепровод, Киев, об этом даже слышать не хочет. Теперь — «Турецкий поток». В него целятся не первый раз. В марте украинские беспилотники атаковали компрессорные станции «Русская», «Казачья» и «Береговая», чтобы отрезать дружественных Москве европейцев от поставок российского газа. Все, чтобы подставить венгерские власти перед избирателями в преддверии ключевых выборов. Они, кстати, уже через неделю.

Партия Орбана, по опросам, от оппозиции, которая мила сердцам евробюрократов, пока отстает — разница всего несколько процентов. Но, во-первых, многие в Венгрии еще не определились, а во-вторых, работать приходится вот в таких условиях.

«Мы надеемся, что один человек в ЕС не будет блокировать 90 миллиардов… Иначе дадим адрес этого лица нашим Вооруженным силам, нашим ребятам — пусть они ему позвонят и пообщаются с ним на своем языке», — говорил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Это было сказано Орбану. Публично и напрямую. От уровня политического трэш-контента в ужас пришла даже лояльная Киеву венгерская оппозиция. А ведь Венгрии еще предстоит решающая битва за «Дружбу».

«Нынешние события между Украиной и Венгрией характеризуются явной эскалацией. И это связано с тем, что украинцы, конечно же, загнаны в угол. Им становится все труднее, и мы знаем, что системы всегда ведут себя подобным образом перед своим финалом. Европа имеет дело с очень неприятными личностями, которых она, к сожалению, финансирует и вооружает», — считает Патрик Поппель, австрийский геополитический аналитик.

Попытка за попыткой вмешаться во внутренние дела страны, точнее, даже стран. Расшатывают не только Венгрию, еще и Сербию на глазах у всего честного мира. Кто ужасается политическим реалиям нового времени, кто одобрительно поддакивает.

«Сломать Венгрию во что бы то ни стало. ЕС вкачивает деньги в свою куклу, в кандидата с фамилией Мадьяр. Украина действует более простыми способами — совершает террористические акты и осуществляет незаконную блокаду», — считает политолог Василий Колташов.

И вот теперь пришло время силовых сценариев — об этом предупредили в российском МИДе. Действия отработали на «Северных потоках» — для того, чтобы лишить неугодное государство суверенитета. Для некоторых все средства хороши…

