Сербия намерена разорвать дипломатические отношения с Украиной

Дарья Бруданова
Венгрия может последовать их примеру.

Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

После диверсии на «Турецком потоке» сербские депутаты намерены встретиться с президентом страны Александром Вучичем и запросить экстренное заседание. Затем дипломатические отношения с Украиной могут быть разорваны. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич.

Он пояснил, что у него будет встреча с президентом. На ней он хотел бы выдвинуть такое предложение.

«Я посмотрю, может быть, на этой встрече я озвучу такое требование или просьбу об экстренном заседании, потому что это угрожает национальной безопасности Сербии и экономике», — сказал Станоевич.

Ранее президент Сербии сообщил о предотвращении теракта на трубопроводе, который имеет ключевое значение для энергосбережения всего региона. Он проинформировал венгерскую сторону о дальнейшем расследовании. По словам директора Фонда прогрессивной политики и политолога Олега Бондаренко, после случившегося Будапешт тоже может разорвать все дипломатические отношения с Киевом.

