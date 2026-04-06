Сербия намерена разорвать дипломатические отношения с Украиной

После диверсии на «Турецком потоке» сербские депутаты намерены встретиться с президентом страны Александром Вучичем и запросить экстренное заседание. Затем дипломатические отношения с Украиной могут быть разорваны. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич.

Он пояснил, что у него будет встреча с президентом. На ней он хотел бы выдвинуть такое предложение.

«Я посмотрю, может быть, на этой встрече я озвучу такое требование или просьбу об экстренном заседании, потому что это угрожает национальной безопасности Сербии и экономике», — сказал Станоевич.

Ранее президент Сербии сообщил о предотвращении теракта на трубопроводе, который имеет ключевое значение для энергосбережения всего региона. Он проинформировал венгерскую сторону о дальнейшем расследовании. По словам директора Фонда прогрессивной политики и политолога Олега Бондаренко, после случившегося Будапешт тоже может разорвать все дипломатические отношения с Киевом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.