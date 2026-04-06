Пропали после прогулки: в Омске ищут братьев 10 и 11 лет

В Омске пропали двое братьев 10 и 11 лет

В Омске разыскивают двоих несовершеннолетних братьев, которые исчезли после вечерней прогулки. О начале поисков сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

«Следователями… устанавливается местонахождение Фаррахова Михаила Георгиевича, 02.07.2015 г. р., и Фаррахова Вячеслава Георгиевича, 14.08.2014 г. р.», — говорится в сообщении ведомства.

По данным правоохранителей, мальчики ушли из дома 5 апреля около 18:00, чтобы покататься на самокатах. С тех пор их местонахождение остается неизвестным.

Известно, что мать отпустила детей в соседний микрорайон на прогулку, однако домой они так и не вернулись. В настоящее время ведутся поисковые мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Старший из братьев ростом около 140 сантиметров, худощавого телосложения, с русыми волосами и зелено-карими глазами. Имеет заметные приметы: небольшие шрамы на затылке, в области лба и на левой брови. В день исчезновения на нем была голубая куртка, камуфляжные брюки, черные кроссовки и кепка.

Младший мальчик ниже — примерно 134 сантиметра, со средним телосложением и голубыми глазами. Отличительной особенностью является круглый шрам на лбу. Он был одет в коричневую кожаную куртку, синие джинсы и черные резиновые сапоги.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.