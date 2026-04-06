В результате атаки ВСУ по шахте в ЛНР под землей остается 41 человек

После удара пострадала электроподстанция.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС
В результате атаки ВСУ по шахте в Луганской Народной Республике (ЛНР) под землей остается 41 человек. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник на своем канале в мессенджере MAX.
«Аварийное отключение света застигло 41 работника шахты, сейчас они находятся под землей. С ними уже установлена связь, запас питьевой воды у них есть», — уточнил Пасечник.
Он добавил, что ВСУ ударили по территории шахты ночью 6 марта. В результате атаки была повреждена электроподстанция.
Глава республики также отметил, что экстренные службы уже начали предпринимать все необходимые меры для спасения горняков. Также ведутся работы по восстановлению электроснабжения.
