В результате атаки ВСУ по шахте в ЛНР под землей остается 41 человек

Александра Якимчук
Александра Якимчук 53 0

После удара пострадала электроподстанция.

Люди застряли в шахте в ЛНР

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

В результате атаки ВСУ по шахте в Луганской Народной Республике (ЛНР) под землей остается 41 человек. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник на своем канале в мессенджере MAX.

«Аварийное отключение света застигло 41 работника шахты, сейчас они находятся под землей. С ними уже установлена связь, запас питьевой воды у них есть», — уточнил Пасечник.

Он добавил, что ВСУ ударили по территории шахты ночью 6 марта. В результате атаки была повреждена электроподстанция.

Глава республики также отметил, что экстренные службы уже начали предпринимать все необходимые меры для спасения горняков. Также ведутся работы по восстановлению электроснабжения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 5 марта около 500 тысяч жителей Донецкой Народной Республики (ДНР) остались без света после новых ударов ВСУ.

А также о том, что обломки украинского дрона попали в многоквартирный дом в Новороссийске. Жителей дома отправили в пункт временного размещения. Также в городе были повреждены два городских предприятия.

