Двое суток после трагедии: последние новости об ударе по Старобельску

В результате удара по Старобельску количество погибших увеличилось до 21

Все внимание приковано к Старобельску — небольшому городу в Луганской Народной Республике, который накануне атаковали украинские формирования. Под ударом оказался местный педагогический колледж, где рухнули перекрытия общежития. Пять этажей. Весь день сегодня Старобельск пытались атаковать повторно. Ведь знали, что спасатели работают, что в городе много родных и близких студентов колледжа, что они рядом с завалами.

Также ударили по Луганску, куда в больницу отвезли пострадавших — 63 человека. Что это если не маниакальный террор? Это его самое жуткое проявление. 24 и 25 мая в Луганской народной республике объявлены днями траура. Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев последние двое суток провел на месте трагедии.

Потолочные балки, перекрывшие единственный путь к спасению. Выбитые оконные рамы — прямо на кроватях, где спали дети. И рядом — почти не пострадавший класс, цветок в не разбитом горшке — и как будто ничего не было.

Но здесь же, в сохранившихся помещениях — тела, укрытые одеялами, которые принесли местные жители. Эти страшные кадры — изнутри педагогического колледжа, который методично уничтожали дроны ВСУ.

В момент удара внутри было 86 человек, почти все они — дети, студенты, которые жили в общежитии. Наверху — комнаты, внизу — кабинеты. Взрывы звучали на последних этажах.

«Зашли мальчики и начали кричать «Идите на наш голос!» Даниил Рудский кричал «Идите типо на мой голос». Мы начали выбегать за ним. Услышали, что летит еще один дрон», — говорила пострадавшая.

«Я выбежала из здания после первого взрыва. Выбежала из здания, упала под лавочку, услышала еще один дрон, потом перебежчиками. Ползла, пряталась в основном под деревьями. Потом я начала просто кричать «Помогите», — рассказала пострадавшей.

Аккуратно, вручную, спасатели разбирали завалы. Периодически объявляли минуту тишины, чтобы выжившие — если они есть — могли подать сигнал. Шансов было очень мало, погибшими объявлены 18 человек, пропавшими без вести числялись трое.

Сейчас спасатели при поддержке техники разгребали завалы на Цокольном этаже.

Уже понятно — были и те, кто почти успел выбежать на улицу. Еще бы несколько секунд. Елена Юрьева — преподаватель в педагогическом колледже. Как только услышала первые взрывы — начала выводить учеников из здания. Они даже не одевались — просто бежали под звуки взрывов.

«Они без обуви многие были, они были раненые, но они бежали и не отставали ни от кого», — говорит преподаватель Старобельского факультета (филиала) ФГБОУ во «ЛГПУ».

16 дронов. Три волны атаки. Боевики точно знали, куда били.

«Меня, получается, просыпало, так что я аж дышать не мог. Я не знаю, каким я чудом выбрался, но я как-то выбрался», — рассказал пострадавший Максим.

Максиму 18, и он был одним из самых взрослых. Большинство его сокурсников — еще несовершеннолетние.

«Слышу, что меня зовет одна девочка. Я иду к ней, беру только ее за руку, слышу дрон, бах-бах, и я проваливаюсь с пятого этажа на второй Я увидел своих и побежал», — добавил Максим.

Максиму невероятно повезло — он смог выбраться из здания. А вот та девочка, которую он держал за руку: из-под плиты ее достали спасатели в первые минуты после трагедии.

«Я помню то, что я проснулась я вышла из комнаты в спешке. И все, дальше у меня ну просто как в тьме все, я помню то, что я потом через время очнулась, вижу, что у меня ноги придавлены. Я начинаю кричать. Благо, что спасатели военные, которые там разбирали, все они услышали мои крики и вытащили меня», — рассказывает пострадавшая.

Первую медицинскую помощь детям оказывали на месте. После атаки на город перебои со светом начались почти в каждом районе, и спасатели и врача работали прямо при свете фонариков. С самого начала было понятно, что поиски под завалами — это гонка со временем.

Поиски затянулись из-за постоянных угроз нового обстрела — по команде «небо» спасателями приходилось бежать в укрытие, затем возвращаться.

Время уже далеко за полночь, спасатели продолжают разгребать завалы. Время от времени прерываясь из-за постоянной ракетной опасности. ВСУ могут снова нанести удар.

Пострадавших — почти пятьдесят. Большинство пришлось перевезти в республиканскую больницу в Луганске, везли всем, что есть — "скорые", санавиация.

«Пациенты начали к нам поступать где-то, наверное, около часов десяти утра. Задействованы были как авиация, так и реанимобиль нашего лечебного учреждения для максимально быстрой доставки пациентов в наши лечебные учреждения», — рассказал заместитель главного врача Луганской республиканской клинической больницы Дмитрий Котуха.

В Донбассе появилось сразу несколько мемориалов, куда несут цветы и детские игрушки: в Донецке, Луганске и в самом Старобельске. Чтобы поддержать раненых детей и родственников погибших студентов педагогического колледжа.