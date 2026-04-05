Многоквартирный дом пострадал в результате атаки беспилотника ВСУ в Новороссийске

Мурад Устаров

Также в результате атаки на востоке города возник пожар.

Фото: © РИА Новости/Сергей Аверин

Атака беспилотников на регионы России

Многоквартирный дом пострадал в результате атаки беспилотника в Новороссийске

Обломки украинского дрона попали в многоквартирный дом в Новороссийске. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

«В Новороссийске продолжается отражение атаки БПЛА. Обломки беспилотника попали в многоквартирный дом в Южном внутригородском районе», — написал градоначальник.

Мэр отметил, что к месту падения обломков прибыли специальные и экстренные службы, которые уточняют информацию по пострадавшим. Жителей дома отправили в пункт временного размещения, добавил Кравченко.

Кроме того, он заявил, что обломки БПЛА повредили два городских предприятия. В одном из них вспыхнул пожар, который удалось быстро ликвидировать.

Кравченко также рассказал о возгораниях в Восточном внутригородском районе. По его словам, на местах происшествий сейчас находятся спасательные службы.

Ранее 5-tv.ru писал, что полмиллиона жителей ДНР остались без электричества после атаки ВСУ на республику. Несколько населенных пунктов региона столкнулись с блэкаутом.

+8° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
79.73
-0.60 92.19
-0.54
