Полмиллиона жителей ДНР лишились электричества

Около 500 тысяч жителей Донецкой Народной Республики (ДНР) остались без света после новых ударов ВСУ. Об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Чертков в Telegram-канале.

«Враг вновь ударил по нашей энергетической инфраструктуре. В результате без света оказались почти 500 тысяч абонентов в разных городах республики», — написал чиновник.

Чертков подчеркнул, что специалисты, которые занимаются устранением последствий на объектах, продолжат работать до полного восстановления их работоспособности. Председатель правительства добавил, что свет уже пришел в дома жителей Донецка и Макеевки.

До этого столица республики и ряд других населенных пунктов столкнулись с блэкаутом. Кроме того, наблюдались кратковременные перебои в работе мобильной связи и интернета.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские ПВО уничтожили 77 украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями, Краснодарским краем, Крымом, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

