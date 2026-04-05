Полмиллиона жителей ДНР лишились электричества

|
Мурад Устаров
Ранее несколько городов республики накрыл блэкаут.

Почему нет света в ДНР сегодня

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Около 500 тысяч жителей Донецкой Народной Республики (ДНР) остались без света после новых ударов ВСУ. Об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Чертков в Telegram-канале.

«Враг вновь ударил по нашей энергетической инфраструктуре. В результате без света оказались почти 500 тысяч абонентов в разных городах республики», — написал чиновник.

Чертков подчеркнул, что специалисты, которые занимаются устранением последствий на объектах, продолжат работать до полного восстановления их работоспособности. Председатель правительства добавил, что свет уже пришел в дома жителей Донецка и Макеевки.

До этого столица республики и ряд других населенных пунктов столкнулись с блэкаутом. Кроме того, наблюдались кратковременные перебои в работе мобильной связи и интернета.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские ПВО уничтожили 77 украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями, Краснодарским краем, Крымом, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:00
Артиллеристы уничтожили «опорники» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 апреля, для всех знаков зодиака
5:34
Без паники: что делать, если укусил клещ
5:12
Вынужденная агрессия: почему Трамп перешел к жестким заявлениям в адреса Ирана
4:50
Свыше 400 россиян оказались под арестом во Франции
4:33
Долги россиян достигли 45 триллионов рублей

Сейчас читают

Роковые позывы: британка не подозревала о беременности и родила в туалете
Фрукты и овощи для похудения: что стоит добавить в рацион на диете
Скрытая правда о БАДах: почему витамины в таблетках не работают как обещано
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео