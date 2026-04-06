«Компенсация за реальный ущерб»: кто из россиян может получать две пенсии

Александра Якимчук
Из правила «один человек — одна выплата» есть ряд исключений.

Кто может получать две пенсии на одного человека

Инвалидность из-за боевых действий и трудовой стаж позволяют получать две пенсии

Некоторые категории граждан в России могут получать две пенсии на одного человека. Об этом изданию Lenta.ru рассказал депутат Алексей Говырин.

Он отметил, что в нашей пенсионной системе есть правило: один человек — одна выплата. Однако есть и исключения.

«Само существование права на две пенсии — это компенсация за реальный ущерб здоровью на службе государству или за потерю близкого человека при исполнении воинского долга», — пояснил Говырин.

Этим исключением являются, например, инвалиды, получившие травмы в ходе боевых действий. Им выплачивается и государственная пенсия по инвалидности через силовое ведомство, и страховая пенсия по старости. На последнюю они имеют право, если заработали хотя бы минимальный страховой стаж. Этот механизм распространяется в том числе и на военных, служащих по контракту.

Также на двойную пенсию могут рассчитывать участники Великой Отечественной войны. Две выплаты они получают, если инвалидность наступила по причинам, не связанным с боевыми действиями.

Кроме того, такой исключительной категорией граждан являются и ликвидаторы последствий радиационных и техногенных катастроф. У них тоже есть возможность совмещать пенсию по трудовому стажу, если таковой имеется, и по инвалидности. Также на подобных условиях две пенсии могут получать сотрудники органов внутренних дел.

Выделяется и такая категория граждан, как родители умерших военнослужащих или космонавтов. Они дополнительно могут получать пенсию по потере кормильца и обычную социальную.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что после смерти пенсионера его родственникам могут полагаться различные выплаты. Например, начисление пенсии прекращается не сразу, а только со следующего месяца. А это значит, что ее могут получить те, кто проживал вместе с пенсионером или являлся нетрудоспособным.

