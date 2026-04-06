Дорого и не эффективно: российские фермеры просят отменить систему маркировок

Российские фермеры просят отменить систему маркировок

Российские фермеры выступили против системы маркировок. Хозяйства массово банкротятся на фоне возросших издержек. Как выяснили «Известия», наиболее трудная обстановка в Красноярском и Пермском краях, Карелии и Ленинградской области.

Производители вынуждены нанимать кладовщиков и IT-специалистов, закупать оборудование, проводить интернет-кабель. В итоге затраты на маркировку достигают миллиона рублей при средней выручке в два с половиной — три миллиона. Вместе с тем фермеры говорят и о том, что система недостаточно эффективна. По данным Россельхознадзора, доля контрафакта на рынке молочной продукции в прошлом году достигла почти 20%.

Ранее нутрициолог и эрготерапевт Лилия Стародубцева рассказала о том, как правильно выбирать продукты. По ее словам, пометки «био», «эко» и «фермерское» не гарантируют пользу и часто служат лишь маркетинговым инструментом, указывая на способ производства без учета индивидуальных особенностей организма.

Эксперт пояснила, что даже сертифицированное «био» молоко может вызывать неприятные реакции при непереносимости лактозы, а качественная гречка — ухудшить состояние при чувствительном кишечнике. Кроме того, в таких продуктах могут содержаться нежелательные ингредиенты, например, заменитель сахара сукралоза, вызывающий аллергию и пагубно влияющий на микробиом.

