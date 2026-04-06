Дорого и не эффективно: российские фермеры просят отменить систему маркировок

На рынке по-прежнему много контрафакта молочной продукции.

Российские фермеры выступили против системы маркировок. Хозяйства массово банкротятся на фоне возросших издержек. Как выяснили «Известия», наиболее трудная обстановка в Красноярском и Пермском краях, Карелии и Ленинградской области.

Производители вынуждены нанимать кладовщиков и IT-специалистов, закупать оборудование, проводить интернет-кабель. В итоге затраты на маркировку достигают миллиона рублей при средней выручке в два с половиной — три миллиона. Вместе с тем фермеры говорят и о том, что система недостаточно эффективна. По данным Россельхознадзора, доля контрафакта на рынке молочной продукции в прошлом году достигла почти 20%.

Ранее нутрициолог и эрготерапевт Лилия Стародубцева рассказала о том, как правильно выбирать продукты. По ее словам, пометки «био», «эко» и «фермерское» не гарантируют пользу и часто служат лишь маркетинговым инструментом, указывая на способ производства без учета индивидуальных особенностей организма.

Эксперт пояснила, что даже сертифицированное «био» молоко может вызывать неприятные реакции при непереносимости лактозы, а качественная гречка — ухудшить состояние при чувствительном кишечнике. Кроме того, в таких продуктах могут содержаться нежелательные ингредиенты, например, заменитель сахара сукралоза, вызывающий аллергию и пагубно влияющий на микробиом.

Последние новости

12:11
«Хочется забрать всю боль»: жених Лерчек рассказал о ее борьбе за жизнь
12:04
Кушать подано: российские космонавты получат на МКС сублимированные йогурты
11:55
Путин поручил обеспечить транспортную доступность объектов здравоохранения
11:46
Два человека утонули в автомобилях во время наводнения в Дагестане
11:40
Неочевидная профилактика: мастурбация снижает риск рака у мужчин
11:31
Дорого и не эффективно: российские фермеры просят отменить систему маркировок

Сейчас читают

Иррациональность или стратегия? Трамп и новая логика глобальной власти — мнение
Почему одни выглядят на 30, а другие на 60: дело не в генах
«Будет казаться, что вернулась зима»: когда Москву накроет метель
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео