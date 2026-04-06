Bild: в Германии мужчины во время поиска пасхальных яиц нашли «Полоний-210»

На юго-западе Германии, в районе Файхингена-на-Энце, произошел необычный инцидент: мужчины, которые искали пасхальные яйца, случайно наткнулись на флакон с надписью «Полоний-210». Об этом сообщила газета Bild.

Собеседник издания, работающий в местной полиции, рассказал, что необычную находку двое жителей ФРГ обнаружили в своем саду. Во время поиска пасхальных яиц им случайно на глаза попался небольшой пластиковый флакон с красной крышкой. Надпись на нем гласила, что внутри находится один из самых смертельных ядов. Испугавшись, мужчины сразу же позвонили в экстренную службу.

На место вызова приехали 138 сотрудников экстренных служб, а также взвод радиационной защиты. Они благополучно забрали флакон из частных владений. Никто не пострадал. О том, действительно ли в контейнере находился полоний, неизвестно. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося, включая и то, как опасное вещество могло попасть в сад.

