Надпись — «Полоний-210»: в Германии мужчины искали пасхальные яйца, а нашли яд

Дарья Бруданова
Полиция выясняет все детали инцидента.

На юго-западе Германии, в районе Файхингена-на-Энце, произошел необычный инцидент: мужчины, которые искали пасхальные яйца, случайно наткнулись на флакон с надписью «Полоний-210». Об этом сообщила газета Bild.

Собеседник издания, работающий в местной полиции, рассказал, что необычную находку двое жителей ФРГ обнаружили в своем саду. Во время поиска пасхальных яиц им случайно на глаза попался небольшой пластиковый флакон с красной крышкой. Надпись на нем гласила, что внутри находится один из самых смертельных ядов. Испугавшись, мужчины сразу же позвонили в экстренную службу.

На место вызова приехали 138 сотрудников экстренных служб, а также взвод радиационной защиты. Они благополучно забрали флакон из частных владений. Никто не пострадал. О том, действительно ли в контейнере находился полоний, неизвестно. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося, включая и то, как опасное вещество могло попасть в сад.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Японии во время патологоанатомического исследования врачи обнаружили в прямой кишке мужчины подводку, к которой прикрепился огромный мочевой камень. Эту находку обнаружили судмедэксперты после того, как 60-летний пациент скончался в больнице.

Сейчас читают

Иррациональность или стратегия? Трамп и новая логика глобальной власти — мнение
Вода пошла в дома: тысячи людей эвакуировали после прорыва дамбы в Дагестане
Яйца больше не «враг»: ученые пересмотрели влияние продукта на холестерин
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео