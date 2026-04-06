Шампунь и бритва: женщина раскрыла состав своего тревожного набора на конец света

Daily Mail: женщина собрала набор на конец света и положила туда радиоприемник

Жительница Великобритании показала, что хранит в своем тревожном чемоданчике на случай глобальной катастрофы. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Софи Поланд 38 лет. Она рассказала, что идея собрать набор для экстренной ситуации появилась у нее на фоне тревожных новостей.

«Из-за новостей и соцсетей я была убеждена, что должно случиться что-то ужасное», — призналась она.

По словам женщины, на комплект она потратила около 100 фунтов стерлингов. Внутри — более полусотни предметов, необходимых для выживания: батарейки, огниво, складная пила, средства для очистки воды, компас, карта, запас еды с высокой калорийностью, термоодеяло, палатка и даже радиоприемник на ветровом приводе.

Однако внимание пользователей привлекли не только практичные вещи. Среди содержимого оказались бритва и шампунь, что вызвало шутки со стороны друзей и скепсис супруга.

«Никогда не знаешь, как все будет, нужно позаботиться о комфорте. Если мне придется жить в лесу, я должна побрить подмышки», — объяснила Поланд.

Женщина называет свой набор «базовым» и дополнила его отдельным мешком с одеждой и запасными вещами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.