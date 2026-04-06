В Москве начинается подготовка городских парков к летнему сезону

В московских парках началась подготовка к весенне-летнему сезону. Об этом сообщили на портале mos.ru.

«В этом году для горожан подготовят более 290 гектаров газонов, отремонтируют и покрасят около 14 тысяч скамеек и урн, обновят покрытия на детских и спортивных площадках общей площадью 4,2 тысячи квадратных метров, приведут в порядок цветники и клумбы, а также подготовят к открытию фонтаны», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента культуры Алексей Фурсин.

В Парке Горького, кроме работ над газонами, цветниками и ограждениями, планируют заменить четыре тысячи квадратных метров покрытий на детских и спортивных площадках. А также к лету подготовят легендарный фонтан «Девушка на буме». Сотрудники очистят чашу, обновят покрытие и проверят насосное оборудование.

В Измайловском парке тоже пройдут масштабные работы по благоустройству. В частности, на его территории высадят десять тысяч весенних цветов гвоздики китайской.

В усадьбе Воронцово приведут в порядок около 100 информационных щитов, заменят песок на детских площадках.

А в парке «Сокольники» начали подготовку розариев. Там уже проводят пересадку растений, подкормку зимующих сортов и обрезку декоративных яблонь. В скором времени начнут снимать укрытия с роз.

Также в апреле пройдут работы в музее-заповеднике «Коломенское», в зоне отдыха «Терлецкая дубрава», в парке у прудов «Радуга», в музее-заповеднике «Царицыно», в Таганском парке, в детском парке имени Н. Н. Прямикова, в парке «Северное Тушино» и на территории музея-заповедника «Кузьминки-Люблино».

