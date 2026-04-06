В Петербурге подвели итоги Международного транспортно-логистического форума

В Санкт-Петербурге завершил работу первый Международный транспортно-логистический форум, который проходил с 1 по 3 апреля в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Организатором выступило Министерство транспорта России, оператором — Фонд Росконгресс.

Президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам подчеркнул, что вопросы транспорта и логистики сегодня являются ключевыми для глобальной экономики, а Россия может предложить миру безопасные и устойчивые маршруты. Председатель правительства Михаил Мишустин в своем приветствии отметил символичность проведения форума в Петербурге — городе, который исторически является одним из важнейших транспортных узлов.

Советник Президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков констатировал, что России удалось выстроить продуктивный международный диалог по ключевым направлениям развития транспортной системы. Он подчеркнул, что транспортники стали объединяющей силой международного развития, а в 2026 году транспорт превратился в стратегический инструмент геоэкономической устойчивости и формирования новой архитектуры Большой Евразии.

По его словам, международные коридоры «Север-Юг», Трансарктический транспортный коридор (Севморпуть) и мультимодальные цепочки СНГ выходят на первый план в развитии международной торговли. Он также отметил, что бесшовные цифровые платформы сокращают время прохождения границ и радикально повышают пропускную способность, а решения форума помогут создать конкурентные маршруты на континенте и привлечь новых партнеров.

Главный стратегический итог форума — международные транспортные коридоры стали основой новой геоэкономической конфигурации Евразии. Коридоры «Север-Юг», «Север-Восток», Трансарктический коридор, БАМ, Транссиб и другие обсуждались как единая континентальная система. В фокусе внимания оказалось российско-китайское логистическое плечо.

В деловую программу вошли более 50 мероприятий с участием свыше 350 спикеров. Центральным событием стало пленарное заседание «Транспортная связанность как основа нового миропорядка».

Форум собрал более 6 тысяч участников из 82 стран, включая представителей 14 недружественных государств. Присутствовали 17 иностранных министров и 24 главы дипкорпуса. Участие приняли свыше 1250 компаний, из них почти 450 — из сферы транспорта и логистики. Подписано 40 соглашений.

В рамках форума прошло открытие нового аэровокзала в аэропорту «Сухум», дан старт движению электропоездов между Смоленском, Оршей и Витебском, а также запущено движение беспилотных грузовиков по трассе М-12 «Восток». Кульминацией культурной программы стал показ балета «Лебединое озеро» в Мариинском театре.

