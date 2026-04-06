«Траурная атмосфера»: как лидеры ЕС восприняли критику НАТО от США

Александра Якимчук
Сложившаяся ситуация является одной из самых сложных за все годы существования альянса.

The Economist: критика НАТО со стороны США вызвала в ЕС траурную атмосферу

Критика НАТО со стороны США вызвала в странах Евросоюза «траурную атмосферу». Об этом написало издание The Economist.

«Проклятия президента (США Дональда Трампа. — Прим. ред.) поддержал и Марко Рубио (госсекретарь Штатов. — Прим. ред.), некогда ярый защитник Трансатлантического альянса. <…> Изменение его позиции способствовало созданию траурной атмосферы в европейских столицах», — говорится в материале.

Также издание отметило, что бывший постпред США при НАТО Иво Даалдер назвал сложившуюся ситуацию одной из наиболее сложных за все время существования Североатлантического альянса.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Трамп рассматривает возможность выхода страны из НАТО после разногласий с союзниками по вопросу конфликта с Ираном. Он уверен, что они должны были занять сторону США без дополнительных запросов.

Более того, глава Белого дома дал понять, что считает НАТО слабой структурой. Он также отметил, что подобное мнение, по его убеждению, разделяет и президент России Владимир Путин.

