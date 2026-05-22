Угрожал игрушечным пистолетом: лжеполицейский ограбил ПВЗ в Ростовской области
Он требовал несколько посылок, где якобы могли находиться наркотики.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Ростовской области злоумышленник в полицейской форме ограбил ПВЗ
Целое театральное представление разыграл вор в одном из пунктов выдачи в Ростовской области. Под видом сотрудника полиции он потребовал выдать ему несколько посылок, где якобы могли находиться наркотики, которые нужно изъять.
Сотрудница не стала спорить с оперативником, чьи удостоверение и пистолет выглядели более, чем убедительно. Псевдоправоохранитель выбрал лишь крупные покупки — всего девять штук на общую сумму в полмиллиона рублей.
Артиста быстро вычислили и задержали. Форма и документы оказались, конечно же, липовыми. А пистолет игрушечным. Зато наказание по статье «Мошенничество» любителю переодеваний грозит вполне реальное.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Приморье злоумышленник ворвался в ювелирный магазин, где разбил витрину и взял украшения на два миллиона рублей. Ограбление произошло всего за пять секунд.
Испуганная покупательница выбежала на улицу. Продавщица попыталась остановить грабителя с помощью калькулятора, но он успел скрыться.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
51%
Нашли ошибку?