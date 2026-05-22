Угрожал игрушечным пистолетом: лжеполицейский ограбил ПВЗ в Ростовской области

В Ростовской области злоумышленник в полицейской форме ограбил ПВЗ

Целое театральное представление разыграл вор в одном из пунктов выдачи в Ростовской области. Под видом сотрудника полиции он потребовал выдать ему несколько посылок, где якобы могли находиться наркотики, которые нужно изъять.

Сотрудница не стала спорить с оперативником, чьи удостоверение и пистолет выглядели более, чем убедительно. Псевдоправоохранитель выбрал лишь крупные покупки — всего девять штук на общую сумму в полмиллиона рублей.

Артиста быстро вычислили и задержали. Форма и документы оказались, конечно же, липовыми. А пистолет игрушечным. Зато наказание по статье «Мошенничество» любителю переодеваний грозит вполне реальное.

