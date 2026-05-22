Без экзотики, но с огурцами: Сергей Жуков раскрыл райдер группы «Руки Вверх!»

Мурад Устаров
Мурад Устаров

Группа скоро отправится в юбилейный стадионный тур по России. Он посвящен 30-летию с момента создания коллектива.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Сергей Жуков: мне в гримерке достаточно воды, чая и свежих огурцов

Райдер группы «Руки Вверх!» — мечта организаторов концертов. Об этом в интервью РИА Новости сообщил фронтмен музыкального коллектива Сергей Жуков.

Исполнитель отметил, что ему в гримерке достаточно воды, черного чая, огурцов, имбиря, меда и лимона. При этом певец подчеркнул, что предпочитает свежие огурцы.

Группа в этом году отметит свое 30-летие. Коллектив в ближайшее время отправится в юбилейный стадионный тур по российским городам. По словам Жукова, сейчас на него удалось реализовать около пятисот тысяч билетов.

Певец также добавил, что впервые в истории «Руки Вверх!» соберет все крупные площадки страны. Он пояснил, что коллектив таким образом отдаст дань своему 30-летию и тому, что имеет возможность организовывать такие мероприятия.

Ранее поклонники группы раскритиковали заслуженного артиста России Ярослава Дронова, известного как SHAMAN, за кавер на песню «Алешка» на одном из шоу на телеканале. Они назвали его выступление неудачным и тяжелым.

Без экзотики, но с огурцами: Сергей Жуков раскрыл райдер группы «Руки Вверх!»
