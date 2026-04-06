Семеро на одного: сотрудники ТЦК набросились на мужчину в Харькове

Семеро сотрудников ТЦК набросились на мужчину в Харькове

Мобилизация на Украине вышла на новый уровень жестокости. В Харькове семеро военкомов набросились на мужчину. А когда за него вступилась местная жительница, силовики толкнули ее с такой силой, что она упала на землю. А после оттащили ее от машины, в которую затолкали призывника, и еще раз повалили на асфальт.

В Одессе сотрудники ТЦК не только вступают в рукопашную со своими жертвами, но и стреляют. Пока что в воздух.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Виннице сотрудники ТЦК избили жителя и затолкали его в свою машину под возмущенные крики прохожих. Мобилизация на Украине продолжает ужесточаться, особенно в крупных городах.

Вместе с тем разгорелся крупный скандал, фигурантом которого стал один из сотрудников киевского ТЦК. Выяснилось, что он является держателем криптовалюты на десять миллионов долларов, однако в декларации занизил ее стоимость и не смог объяснить происхождение средств.

