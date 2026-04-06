Песков: в Кремле не осведомлены о визите Уиткоффа и Кушнера в Киев

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

Также он рассказал, на каком этапе находятся переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

Фото, видео: LUDOVIC MARIN/ТАСС

Москва не располагает информацией о подготовке визита спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Киев. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, доподлинно нам неизвестно о том, что он (визит. — Прим. ред.) планируется», — сказал представитель Кремля.

При этом он добавил: в Кремле слышали заявления представителей киевского режима о том, что на Украине в скором времени могут начать подготовку к приезду Уиткоффа и Кушнера.

Кроме того, Песков рассказал, как обстоят дела с переговорами по урегулированию украинского кризиса. Сейчас они стоят на паузе, так как у американцев много других дел, уточнил он.

«В этой связи в трехстороннем формате трудно собрать. Вместе с тем, и украинцы продолжают свой разговор с американцами, и мы», — резюмировал Дмитрий Песков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ назвал главное условие для продолжения плодотворных переговоров по Украине. По его словам, властям Незалежной необходимо вывести свои войска из Донбасса. Это решение должно приниматься на уровне украинского руководства.

