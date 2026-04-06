Фигуристке Петросян отказали в покупке украшений в Милане из-за гражданства

Дарья Корзина
Дарья Корзина 53 0

Спортсменка столкнулась с ограничениями в люксовых бутиках во время поездки в Италию.

Аделии Петросян не продали украшения в Милане

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

Российской фигуристке Аделии Петросян отказали в продаже ювелирных изделий в бутиках Dior и Louis Vuitton в аэропорту Милана из-за предъявленного российского паспорта. Об этом спортсменка рассказала в шоу, опубликованном на платформе VK Видео.

По словам 18-летней спортсменки, она намеревалась приобрести серьги и кольцо, однако консультанты отказались обслуживать ее после проверки документа.

«У меня остался небольшой осадок», — отметила Петросян.

Фигуристка уточнила, что аналогичный случай произошел и в другом магазине премиального бренда. В попытке обойти ограничение она обратилась к другому спортсмену, имеющему паспорт Грузии, с просьбой оформить покупку. Тем не менее и ему отказали в продаже после того, как сотрудники обратили внимание на его маршрут — из Италии в Москву.

Ранее фигуристка рассказывала о причинах падения во время исполнения произвольной программы на Олимпийских играх 2026 года. По ее словам, во время выступления серьга зацепилась за костюм, и это отвлекло внимание и повлияло на выполнение элементов.

Фигуристке Петросян отказали в покупке украшений в Милане из-за гражданства
