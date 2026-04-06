Артисты из Красноярска массово отравились на гастролях в театре Моссовета

|
Дарья Корзина
Некоторым участникам спектакля потребовалась медицинская помощь.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Артисты из Красноярска массово отравились во время гастролей в театре Моссовета. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Инцидент произошел накануне выступления спектакля «Боль с тенью». Перед началом постановки нескольким актерам и сотрудникам театра стало плохо, на место вызвали скорую помощь.

Теперь в медицинских учреждениях участников гастролей осматривают врачи, информация о состоянии пострадавших и причинах отравления уточняется.

В качестве аналогичного случая ранее 5-tv.ru сообщал о массовом отравлении в Дагестане, где после употребления питьевой воды в больницы попали 25 жителей Карабудахкентского района. Состояние пострадавших оценили как стабильное, тяжелых случаев не зафиксировано.

По факту произошедшего региональный Роспотребнадзор направил специалистов противоэпидемиологической бригады для выяснения точной причины заболевания, а следственные органы начали процессуальную проверку.

Ранее 5-tv.ru сообщал о массовом отравлении в зеленоградской школе, в результате которого пострадали более десяти человек.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+7° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
78.73
-1.00 91.00
-1.19
