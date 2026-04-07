Орбан проинспектировал «Турецкий поток» после попытки диверсии

«Турецкий поток» и «Голубой поток» — это ущерб не только России. Во время последнего визита Зеленского в Анкару, ему, скорее всего, указали на необходимость несколько раз подумать, прежде чем потерять еще и Турцию в качестве союзника. Тему продолжит корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Это та самая точка входа, по которой российский газ идет в центральную Европу. Главная питательная артерия всей венгерской экономики. Виктор Орбан и Петр Сийярто лично проинспектировали едва не подорванный участок еще одного газопровода.

В самый разгар избирательной кампании первый же вопрос звучит предсказуемо: не инсценировка ли это? Но какой вопрос — такой и официальный ответ.

«Конечно же, это марсиане», — пошутил Орбан.

Хотя именно в этой иронии как будто и скрывается секрет Полишинеля. Учитывая накал в отношениях Будапешта и Киева, Орбан не исключает «украинский след».

«Украина много лет работает над тем, чтобы отрезать Европу от российских энергоносителей. Они взорвали „Северный поток“, перекрыли трубопровод „Дружба“, они подвергли Венгрию нефтяной блокаде, российский участок „Турецкого потока“ находится под постоянными атаками. Амбиции Украины представляют угрозу для Венгрии», — говорит премьер-министр страны.

Все последние сутки район прочесывала армия, полиция, вертолеты и спецподразделения

Из обнаруженного: два рюкзака с мощной взрывчаткой и средствами подрыва, а также как минимум один подозреваемый из группы неких мигрантов, однако же, не простых приезжих, а «с военной подготовкой».

И что еще примечательно — американская маркировка…

«Можно увидеть взрывчатое вещество, отдельно и герметично упакованное… Также видно колпачки детонатора, отдельно подготовленные и упакованные для транспортировки, детонирующий шнур, инструменты и оборудование для сборки взрывчатки и для совершения диверсии. Раскрою одну деталь из расследования: по маркировке на взрывчатке однозначно видно, что ее производитель — США», — говорит директор Агентства военной безопасности Сербии Джуро Йованич.

Отдельно подчеркивается: страна-производитель еще не означает страну заказчика. Но у кого же могли оказаться такие средства подрыва в неограниченном количестве? Политическая версия напрашивается сама собой, особенно для политических союзников Орбана в Германии — слишком хорошо знакомыми с украинскими диверсиями по «Северному потоку».

«Разумеется, можно предположить, что и за новой попыткой подрыва стоят украинские силы», — заявляет член палаты депутатов Берлина от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеман.

И хотя Киев открещивается, а сербская контрразведка осторожничает — сам факт диверсии за неделю до принципиальных выборов в венгерский парламент… как минимум «политическая бомба» разорвалась.

И для Виктора Орбана отрицательными героями становятся не только его внутренние оппоненты. Но и внешняя угроза по фамилии Зеленский, вот он на предвыборных плакатах с надписью: «Они опасны, остановим их».

У Орбана не просто экстренные совещания — Совет национальной обороны.

«В связи с драматизмом ситуации я хотел бы добавить только одно относительно энергетической ситуации: сегодня в Европейском союзе хранилища природного газа удовлетворяют 9% годовой потребности Европы в газе. Поэтому я хотел бы добавить, насколько серьезно следует относиться к этой ситуации», — заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

И этот, и другие участки спасенного трубопровода взяты под усиленную охрану. Но вопрос, конечно, в другом: сможет ли даже под такой защитой балканская часть «Турецкого потока» работать и дальше без перебоев?

