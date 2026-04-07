Переплатили за ЖКУ миллиарды: подробности задержания министра тарифной политики Красноярского края

Из-за действий министра Ананьева жители Красноярского края переплатили за ЖКУ

Два с половиной миллиарда рублей переплатили жители Красноярского края за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Квитанции с бешеными тарифами приходили потребителям из-за одного очень предприимчивого чиновника. Им оказался министр тарифной политики региона.

По версии следствия, Александр Ананьев за многомиллионные вознаграждения обещал обеспечить огромную прибыль энергокомпаниям. Новые детали масштабной аферы — в расследовании корреспондента «Известий» Владислава Тамошаускаса.

Новая трудовая неделя министра тарифной политики Красноярского края Александра Ананьева началась ни свет ни заря. На пороге его квартиры с неотложными вопросами появились следователи. Встреча прошла что называется «без галстуков», и даже без брюк…

Ананьева заподозрили в покровительстве местной компании, занимающейся поставками электроэнергии. По версии следствия, в 2022 году, пребывая в должности краевого министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, он пообещал помочь включить компанию в перечень территориальных сетевых организаций, что обеспечивало доступ к льготным тарифам и рост прибыли. За свои услуги Ананьев попросил десять миллионов рублей.

Не исключено, что список эпизодов для обвинения Ананьева может увеличиться. С 2023 года, когда он возглавил министерство тарифной политики Красноярского края по региону прокатилась волна роста цен на ЖКХ. Сильнее всего она накрыла село Бражное.

«Руки моем, а потом этой водой смываем в туалете. Представьте себе!» — жалуется Наталья Мечтанова, жительница села.

Цифры в квитанциях выросли стремительно и почти необъяснимо: с 80 рублей за куб воды тариф разом взлетел до 600. Вместе с отоплением цифры в платежках достигают 30, 50, а иногда и 100 тысяч рублей в месяц. Люди берут кредиты, сокращают расходы на лекарства и продукты.

Местная жительница Любовь Смарыгина была вынуждена отдать в счет долга «гробовые» выплаты сына, погибшего на СВО.

«Мне приснился сын Паша — второй, который погиб, и говорит: „Мама, ты почему мои деньги в чужой карман кладешь?“ Думаю, Господи, ну как же так? А если я не буду платить…» — говорит женщина.

Такой резкий рост тарифов сам чиновник объяснял стандартным набором аргументов: износ инфраструктуры, расходы на топливо, необходимость модернизации, зарплаты и налоги. Ананьев рекомендовал жителям пользоваться льготами.

«Реализуется масштабная поддержка социально незащищенных льготных групп потребителей», — заверял в августе 2025 года чиновник.

Однако, теперь люди уверены: это обычная схема вывода денег из бюджета. Средства, которые могли бы пойти на социальную поддержку действительно нуждающихся, фактически уходят на компенсацию искусственно завышенных тарифов.

«Они залезли не только в наш карман, они залезли еще в карман государства. Вы посмотрите, какие субсидии, в квитанциях, какие они гребут себе в карман субсидии!» — говорит Галина Саповская, жительница села Бражное.

И пока люди отдают на оплату коммунальных счетов последнее, сам чиновник, похоже, не бедствует. Министр Ананьев совсем недавно обосновался в новом элитном ЖК. Закрытый двор, круглосуточная охрана, современные детские площадки. До центра города, где он работает, на автомобиле всего десять минут пути.

Родственники задержание Александра Ананьева предпочитают не комментировать. Известно, что несколько лет назад он ушел из семьи ради новых отношений.

На прошлой неделе стало известно, что тарифы в Красноярском крае вот уже два года были сильно завышены — жители региона переплатили ресурсоснабжающим компаниям почти 2,5 миллиарда рублей.

«Выяснилось: за ростом платежей часто стоят необоснованные и завышенные расходы ресурсоснабжающих организаций, которые потом ложатся на плечи потребителей», — отмечает заместитель начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства Никита Плоских.

Причем в профильном министерстве, очевидно, знали о происходящем. Прокуратура 79 раз сообщала о необходимости убрать из тарифов необоснованные суммы. Результата, по сути, не последовало: деньги так и оставались в составе платежей.

Сейчас Александр Ананьев задержан и дает показания. В ближайшее время чиновнику изберут меру пресечения.

