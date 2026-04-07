Престижную театральную премию «Гвоздь сезона» вручили в Москве

В столице подвели итоги театрального года. Престижную премию «Гвоздь сезона» вручают уже почти четверть века. И каждый раз это событие становится главной культурной новостью. Среди номинантов — постановки самых разных жанров — от классической оперы до современной драмы. В списке финалистов — также пронзительная постановка о Петербурге. Кто в итоге получил заветный хрустальный «гвоздь» — расскажет корреспондент «Известий» Линар Гинатуллин.

Актеры и режиссеры собираются в фойе, обсуждают сезон, обмениваются улыбками. Сегодня они не на сцене, а среди зрителей.

Премия Союза театральных деятелей России отмечает спектакли созданные профессиональными коллективами Москвы уже почти четверть века. Раз в год здесь выбирают постановку, которая стала настоящим «гвоздем» сезона.

Премия так и называется — «Гвоздь сезона», и это не случайно. Театр как каркас: актеры, режиссура, сцена, свет, музыка. А «гвоздь», который держит этот каркас вместе, это спектакль, собирающий полные залы.

В финале шесть постановок и все они уже лучшие. В их числе — опера «Андре Шенье» Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Поэтическая революция и трагедия, которые разворачиваются на большой сцене, а музыка Умберто Джордано добавляет драматизма.

И даже вместо слов благодарности со сцены звучит не речь, а песня.

Еще один «Гвоздь сезона» — «Аркадия» мастерской Петра Фоменко. Спектакль, который заставляет думать. Здесь переплетаются время, наука и любовь, а шутки и философские диалоги идут рядом.

Среди финалистов так же постановка «Петербург — Петроград — Ленинград», посвященная 80-летию Победы, театра музыки и поэзии Елены Камбуровой, и работа «центра драматургии и режиссуры», спектакль «Курьер» по повести Карена Шахназарова — уже про новое поколение, которое ищет свой путь в истории.

Спектакль «Солнце Ландау» — попытка превратить науку в драму. История главного героя становится эмоциональным экспериментом, где физика встречается с человеческими судьбами.

«Спектакль о судьбе советского ученого, великого физика, который придумал свою теорию», — говорит Кирилл Крок, директор театра имени Евгения Вахтангова.

«В списках не значился» в постановке Владимира Машкова — история про человека на войне, его выбор и ответственность, которую он несет за каждый поступок.

«Спектакли очень достойные. Единственная новость, которая всегда нова — это талант. И мне кажется, это очевидно в тех номинантах, которые представлены», — отмечает Владимир Машков, председатель Союза театральных деятелей России.

У каждого номинанта — свой стиль и своя история, но только один из них становится тем самым «гвоздем», который удерживает на себе весь сезон.

«Гвоздь сезона» сегодня забит. И именно этот спектакль — «Курьер» — теперь будут вспоминать как главный в этом театральном году. Но театр остается с теми, кто уносит его с собой после поклонов.

