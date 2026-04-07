Квитанции ЖКХ лучше не выбрасывать: сколько хранить и зачем это нужно

В Роскачестве призвали не выбрасывать квитанции ЖКХ

Четкого требования закона о том, сколько именно нужно хранить квитанции за жилищно-коммунальные услуги, не существует. Тем не менее специалисты рекомендуют не спешить избавляться от платежек — минимальный безопасный срок составляет три года. Именно столько действует срок исковой давности, в течение которого можно отстаивать свои права в суде.

Если оплата происходит онлайн, важно сохранять не только сами квитанции, но и подтверждения платежей — электронные чеки.

«Лучше дополнительно делать скриншоты как самой квитанции, так и чека об оплате. Также банковские чеки можно распечатать на принтере, если есть такая возможность», — рассказали RT в Роскачестве.

Эксперты объясняют: такие документы могут понадобиться в самых разных ситуациях. Например, если управляющая компания начнет пересчитывать платежи задним числом и требовать доплату, квитанции помогут доказать, что задолженности нет.

Проблемы возникают и при смене управляющей компании. В этом случае информация о платежах может потеряться, и собственника могут ошибочно записать в должники. Подтвердить обратное получится только с помощью сохраненных чеков.

Еще один риск связан с автоплатежами. Если владелец квартиры не отслеживает изменения тарифов, сумма списаний постепенно растет. В какой-то момент может образоваться долг и начисляться пени. История оплат в таком случае позволит разобраться, откуда взялась задолженность и кто прав.

