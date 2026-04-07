Наша артиллерия наносит сокрушительные удары по местам дислокации противника и на харьковском направлении. Именно отсюда боевики ВСУ обстреливают мирные города и села в белгородском приграничье. И вот сейчас, чтобы хоть как-то удержать позиции, режим Зеленского бросает в эти районы совсем неподготовленные отряды — из недавних заключенных. За тем, как российские военные расширяют полосу безопасности, наблюдала корреспондент «Известий» Татьяна Симоненкова.

Расчет «Града» заряжает полный пакет. 40 реактивных снарядов калибром 122 мм. Работать будут по укреплениям противника на харьковском направлении.

Главная задача — поддержать наступление. Группировка войск «Север» после взятия Верхней Писаревки расширила плацдарм вдоль Северского Донца. Одним из самых активных участков остается Волчанский. Противник упустил стратегическую инициативу и, чтобы компенсировать дефицит снарядов и артиллерийских систем, перебросил сюда беспилотчиков, в том числе батальон «Птахи Мадьяра».

Сразу после выполнения боевой задачи расчет немедленно покидает позицию под прикрытием мобильной огневой группы для предотвращения ответного удара.

Пока всушники зарываются глубоко в лесополосах и бетонных укрытиях. «Северяне» методично работают по позициям с постоянным давлением.

«Беспилотники нас корректируют, то есть соответственно поднимаются „птички“ в воздух, ведется артразведка. Если засекается враг, соответственно, нам приходит корректура, и мы работаем», — рассказал старший наводчик БМ-21 «Град» с позывным «Феррелл».

6-я гвардейская общевойсковая армия уничтожает опорные пункты, огневые точки и зачищает пути для нашей пехоты.

«Все надеются, кто находится на линии боевого соприкосновения, именно на нашу поддержку. Чтобы там противник концентрированно не перемещался и не наносил какие-то удары, которые будут с тяжелыми последствиями для оперативной обстановки. Если все-таки каким-то образом они просачиваются парами или как-нибудь где-то скапливаются для нанесения удара, мы их поражаем», — сообщил командир взвода реактивной артиллерийской батареи с позывным «Профессор».

Топогеодезист с позывным «Студент» подписал контракт в 18 лет. Практические навыки отточил под руководством опытных сослуживцев. Теперь быстро и уверенно корректирует координаты целей.

«Отодвинуть максимально подальше фронт, чтобы создать как раз-таки вот эту серую зону. Чтобы не было прилетов ни по Белгороду, ни по Шебекино, никуда по нашей территории. Конечно, гордость распирает, на самом деле, гордость в первую очередь за свою родину, в первую очередь за эффективное выполнение своей задачи», — поделился топогеодезист.

О реальном положении дел на харьковском направлении можно судить по тем крайним мерам, на которые идет украинское командование. Появилась информация, что сюда переброшены заградительные отряды из числа бывших заключенных. А оборудовать позиции привлекают местных жителей, вывозя мужчин под видом эвакуации на принудительные работы.

