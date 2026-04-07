Минпросвещения разработало единую модель оценки поведения школьников

Всего системой предусмотрено три категории анализа.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков; 5-tv.ru

Двойку за поведение больше не поставят. Учителям придется выучить новые категории для оценки прилежности учеников. «Образцовое», «Допустимое» и «Недопустимое». Такую единую модель разработали в Минпросвещения.

Учитывать будут соблюдение дисциплины, общение со сверстниками и активность на уроках. Новую схему уже тестируют в семи регионах страны. А с 1 сентября 2027 года планируют ввести во всех школах.

Ранее 5-tv.ru писал, что решение об оценке поведения в школах будет приниматься коллегиально. По словам эксперта Минпросвещения России, главного специалиста Института изучения детства, семьи и воспитания Марины Коневой, в обсуждениях примут участие классные руководители, учителя-предметники и педагоги-психологи.

В этом учебном году в эксперименте по оценке поведения участвуют ученики с первого по восьмой класс из 89 школ. При оценке учитываются такие критерии, как дисциплинированность, вежливость с одноклассниками и взрослыми, социальная активность и правомерное поведение.

