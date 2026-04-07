Собянин: для учащихся ИТ-классов запускается программа по работе с ИИ

Евгения Алешина
Евгения Алешина

В проекте примут участие более десяти тысяч старшеклассников.

Программа по работе с ИИ для учащихся ИТ-классов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Для московских учеников десятых предпрофессиональных ИТ-классов запускается программа по работе с искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщает мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере MAX.

В проекте примут участие более десяти тысяч старшеклассников. Школьники освоят цифровые технологии и промпт-инжиниринг, пройдут полный цикл создания продукта и разработают умного помощника для выбора профессии с помощью нейросетей. Это обучение даст навыки, которые будут востребованы на рынке труда.

«В „Школе 21“ они познакомятся с цифровыми технологиями, промпт-инжинирингом и основами создания ИИ-агентов на базе нейросети ГигаЧат», — написал Собянин.

«Агент-профориентатор» поможет ученику провести анализ своих навыков и сильных сторон, предложит специализацию и сформирует список подходящих учебных заведений, а также даст рекомендации по подготовке к ЕГЭ и вступительным испытаниям.

Умный помощник может выполнять разные функции — их каждый школьник подберет себе сам. Это может быть агент для подготовки к контрольной работе или докладу, агент-репетитор или же для психологической поддержки.

Выпускники школы цифровых технологий от Сбера работают в крупнейших ИТ-компаниях России и стартапах. Кампусы программы открыты во многих регионах нашей страны и реализуется по поручению президента России Владимира Путина.

