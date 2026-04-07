Не таблетки, а привычки: в Минздраве раскрыли формулу долгой жизни

Дарья Орлова
Оказалось, базовые вещи влияют на организм сильнее, чем кажется.

Как продлить жизнь все способы принципы привычки здоровье

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова в беседе с РИА Новости назвала ключевые правила, которые помогают сохранить здоровье на долгие годы.

По словам врача, в основе долголетия лежат простые, но системные изменения в образе жизни. В первую очередь она рекомендует отказаться от курения и алкоголя, поскольку именно эти привычки наносят серьезный удар по сердцу, сосудам и нервной системе.

«Первое — откажитесь от курения. Со временем стенки сосудов повреждаются и становятся основой для атеросклеротических бляшек — прямого пути к инфаркту и инсульту. Второе — исключите употребление алкоголя. Он провоцирует аритмию и кардиомиопатию, а в нервной системе вызывает гибель нейронов», — подчеркнула врач.

Дроздова отметила, что положительные изменения начинаются довольно быстро: организм запускает процессы восстановления сразу после отказа от вредных привычек, а уже через год риск сердечно-сосудистых проблем снижается примерно вдвое.

Еще одним важным фактором она назвала контроль за потреблением соли. Избыток натрия приводит к задержке жидкости, увеличивает нагрузку на сердце и способствует росту артериального давления.

Также специалист советует ежедневно включать в рацион не менее 400 граммов овощей и фруктов — это один из самых доступных способов снизить вероятность развития серьезных заболеваний.

«Это простейший и доступный способ снизить риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний», — дополнила Дроздова.

Не менее значима и физическая активность. Врач напомнила, что оптимальная нагрузка составляет от 150 до 300 минут умеренных занятий в неделю.

Кроме того, важную роль играют сон, общение и умственная деятельность. Эксперт подчеркнула, что социальные связи и интеллектуальная вовлеченность напрямую влияют на сохранение ясности мышления.

«Общение с близкими, освоение новых навыков, чтение, участие в общественной жизни — это инвестиция в ясность мышления на десятилетия вперед», — подытожила эксперт.

