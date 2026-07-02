Спасли зрение и жизнь: в Склифе провели уникальную операцию при аневризме мозга

В Склифе впервые в России провели гибридную операцию при сложной аневризме мозга

Врачи Научно-исследовательского института (НИИ) скорой помощи имени Н. В. Склифосовского впервые в России провели гибридную операцию пациентке со сложной аневризмой сосудов головного мозга. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в канале мессенджера МАКС.

По словам Собянина, в последние годы в российской столице модернизируют больницы и оснащают их современным оборудованием. Он отметил, что гибридные операционные позволяют проводить вмешательства, которые раньше назывались чрезвычайно опасными и почти невозможными.

За помощью в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского обратилась 43-летняя женщина. Пациентка пожаловалась на потерю зрения одного глаза. После обследования медики диагностировали у нее крупную аневризму внутренней сонной артерии, сдавливавшую зрительный нерв.

Операцию провели в гибридной операционной. В ней приняли участие нейрохирурги и рентгенэндоваскулярные хирурги (проводят лечение через кровеносные сосуды с использованием специального малоинвазивного инструментария и под контролем рентгеновского излучения. — Прим. ред.). У специалистов получилось полностью выключить сложную аневризму из кровотока, и этот шаг помог предотвратить вероятное кровоизлияние, а также сохранить женщине зрение.

Через сутки после вмешательства пациентку перевели из реанимации. Еще спустя десять дней ее отпустили домой на амбулаторное лечение.

НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского — один из крупнейших многопрофильных научно-практических центров экстренной медицины, в котором оказывают неотложную и плановую помощь. Для института создается новый комплекс, который расширит возможности оказания помощи с высокими технологиями. Работу проводят в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

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