Планировавшего теракт украинского агента задержали в Петербурге

Кадры громкого задержания в Петербурге. Силовики поймали украинского агента, который планировал теракт. «Подработку» на вражеские спецслужбы злоумышленнику предложил знакомый.

По заданию кураторов он забрал из тайника посылку со взрывчаткой. Однако устроить диверсию не удалось. Подозреваемого взяли с поличным. Уголовное дело возбуждено сразу по семи статьям, в том числе и о госизмене.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Курской области задержан гражданин России 1974 года рождения, уроженец украинской Винницкой области, который по заданию военной разведки Украины планировал теракт в отношении высокопоставленного чиновника региона. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

По данным ведомства, задержанный инициативно установил контакт с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины и получил от него задание на совершение теракта. Ранее сообщалось о разоблачении ФСБ британского шпиона на территории РФ — дипломата лишили аккредитации в Москве.

