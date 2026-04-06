В Курской области задержан планировавший теракт против чиновника агент Киева

Житель региона, уроженец украинской Винницкой области, сам вышел на связь с представителем кураторами киевского режима.
Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла деятельность гражданина России 1974 года рождения, который по заданию военной разведки Украины планировал теракт в отношении высокопоставленного чиновника Курской области. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ 6 апреля.
В ведомстве также раскрыли некоторые детали подготовки преступления.
«Пресечена противоправная деятельность гражданина России 1974 г. р., планировавшего подготовку террористического акта», — говорится в сообщении, а также подчеркивается, что теракт должен был быть направлен в отношении одного из высокопоставленных представителей органов власти Курской области.
Отмечается, что задержанный проживает в Курской области и является уроженцем Ладыжина Винницкой области Украины.
Он инициативно установил контакт с представителем Главного управления разведки министерства обороны Украины и получил от него задание на совершение теракта.
