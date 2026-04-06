В Курской области задержан планировавший теракт против чиновника агент Киева

|
Элина Битюцкая
Житель региона, уроженец украинской Винницкой области, сам вышел на связь с представителем кураторами киевского режима.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Курская область

Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла деятельность гражданина России 1974 года рождения, который по заданию военной разведки Украины планировал теракт в отношении высокопоставленного чиновника Курской области. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ 6 апреля.

В ведомстве также раскрыли некоторые детали подготовки преступления.

«Пресечена противоправная деятельность гражданина России 1974 г. р., планировавшего подготовку террористического акта», — говорится в сообщении, а также подчеркивается, что теракт должен был быть направлен в отношении одного из высокопоставленных представителей органов власти Курской области.

Отмечается, что задержанный проживает в Курской области и является уроженцем Ладыжина Винницкой области Украины.

Он инициативно установил контакт с представителем Главного управления разведки министерства обороны Украины и получил от него задание на совершение теракта.

Ранее 5-tv.ru писал о разоблачении ФСБ британского шпиона на территории Российской Федерации — дипломата лишили аккредитации в Москве.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+7° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
79.73
-0.60 92.19
-0.54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:11
«Хочется забрать всю боль»: жених Лерчек рассказал о ее борьбе за жизнь
12:04
Кушать подано: российские космонавты получат на МКС сублимированные йогурты
11:55
Путин поручил обеспечить транспортную доступность объектов здравоохранения
11:46
Два человека утонули в автомобилях во время наводнения в Дагестане
11:40
Неочевидная профилактика: мастурбация снижает риск рака у мужчин
11:31
Дорого и не эффективно: российские фермеры просят отменить систему маркировок

