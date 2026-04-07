В Петербурге снесли место съемок «Улиц разбитых фонарей» и «Бандитского Петербурга»

Гаражи признаны незаконными строениями.

Легендарную кинолокацию в эти минуты сносят в Петербурге. Гаражи, которые стали декорациями в культовых сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург», ровняет с землей тяжелая техника.

Сообщается, что работы ведутся по запросу администрации. Чиновники установили, что строения были возведены незаконно, и теперь хотят благоустроить эту территорию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жителей и гостей Москвы приглашают на экскурсии по местам съемок известных фильмов и сериалов. Тематические прогулки по кинематографичным точкам города становятся все более популярными среди путешественников, которых привлекает не только узнаваемость локаций, но и особая атмосфера.

Среди доступных маршрутов — аудиоэкскурсия от актрисы Евгении Розановой и сотрудника Музея Москвы, а также тематические прогулки, посвященные известным режиссерам: «Семнадцать мгновений столицы: Москва Татьяны Лиозновой», «Москва в кадре Эльдара Рязанова» и «Камера, мотор, ВДНХ!» Опытные гиды также предлагают авторские экскурсии, где можно узнать, где скрывалась героиня фильма «Формула любви» Галатея и на какой площади произошло падение Остапа Бендера под лошадь.

+5° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
78.75
0.02 91.03
0.03
