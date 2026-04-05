Жителей и гостей Москвы приглашают на экскурсии по местам съемок фильмов

Жителей и гостей столицы приглашают отправиться на прогулки по местам, где снимались известные фильмы и сериалы. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Все больше путешественников выбирают тематические прогулки по кинематографичным точкам города. Их привлекают не только узнаваемые локации, но и атмосфера, которая позволяет взглянуть на столицу по-новому. Такие маршруты подходят не только для знакомства с городом, но и для создания фото и видео — от любительских роликов до полноценных съемок.

Нередко для съемок выбирают здания, улицы и площади, уже знакомые зрителям по фильмам. Эти локации давно облюбовали режиссеры, и теперь они стали популярными среди туристов. Многие из них включены в бесплатные маршруты, доступные в сервисе Russpass и у аккредитованных гидов.

Почувствуй себя героем фильма

Любители кинематографа могут отправиться на аудиоэкскурсию, которую подготовили актриса Евгения Розанова и сотрудник Музея Москвы Дарья Булгакова. Кроме того, доступны тематические маршруты, посвященные известным режиссерам и фильмам: «Семнадцать мгновений столицы: Москва Татьяны Лиозновой», «Москва в кадре Эльдара Рязанова. Где режиссер снимал кинохиты» и «Камера, мотор, ВДНХ! Билет в киновселенную звездного района Москвы».

Опытные гиды также предлагают авторские экскурсии. Например, Елена Кожемякина рассказывает о том, как Тверская улица появлялась в кино, а Оксана Артюшина в программе «Воронцово Поле, или Кино и немцы» делится интересными фактами о съемках культовых сцен. В частности, участники узнают, где скрывалась героиня фильма «Формула любви» Галатея и на какой площади произошел попал под лошадь Остап Бендер.

Двукратный победитель конкурса «Покажи Москву!» Майя Боровских приглашает на прогулку «Театрально-литературно-кинематографическая Божедомка». В рамках маршрута гости знакомятся с улицей Достоевского и ее окрестностями, а также узнают, где находится одна из крупнейших театральных сцен Европы и какие фильмы снимались на площади Борьбы.

Тем, кто хочет самостоятельно составить маршрут, помогут материалы «Russpass-журнала». Среди них — подборки о местах съемок культовых фильмов, столичных кинотеатрах и экскурсиях на киностудию «Мосфильм».

