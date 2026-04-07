Минюст РФ исключил 75 человек из реестра иностранных агентов

Министерство юстиции РФ исключило из реестра иностранных агентов 75 физических лиц по их собственным заявлениям. Об этом сообщил глава Минюста Константин Чуйченко на расширенной коллегии по итогам работы ведомства за 2025 год.

По словам министра, на текущий момент в реестре содержатся сведения о 1173 организациях и физических лицах. Из них 243 субъекта были исключены, включая 75 человек, которые обратились с просьбой о снятии статуса.

Законодательство предусматривает прозрачные процедуры исключения из реестра. Как отметил глава ведомства, инициировать процесс может как сам субъект, признанный иностранным агентом, так и министерство.

Ранее, по данным 5-tv.ru, правнучка бывшего первого секретаря ЦК КПСС и председателя Совета министров СССР Никиты Хрущева, Нина Хрущева*, была включена в реестр иностранных агентов. В ведомстве отметили, что она распространяла недостоверные сведения о деятельности российских органов власти и высказывалась против специальной военной операции на территории Украины.

* — включен в реестр иностранных агентов РФ.