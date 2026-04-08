Семейная трагедия: 11-летний школьник убил пятилетнего брата

В США 11-летний школьник убил пятилетнего брата

В Колорадо произошла трагедия: 11-летнего мальчика обвинили в убийстве пятилетнего брата. Об этом сообщает New York Post.

Тело младшего ребенка нашли в доме. Позже старшему брату предъявили обвинение по статье об убийстве первой степени. Официальные детали происшествия не разглашаются, поскольку оба участника — несовершеннолетние.

По словам родственницы детей, Доуны Майлз, все случилось вскоре после возвращения из школы. Младший ребенок лег спать, а старшему поручили заняться домашними делами.

«Именно тогда все и произошло — пока он спал», — рассказала она.

Близкие подчеркивают, что братья были очень привязаны друг к другу и почти всегда находились вместе.

«Если ты видел одного брата, значит, рядом был и другой», — вспоминает Майлз.

После случившегося семья покинула дом. Сейчас родственники временно живут в гостиницах и пытаются найти новое жилье, избегая публичности и комментариев о трагедии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.