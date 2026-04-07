Умер бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу

Бывший наставник футбольного клуба «Зенит» и сборной Румынии Мирча Луческу скончался на 81-м году жизни. Об этом сообщил журналист Эмануэль Рошу в социальной сети Х (бывший Twitter). Информацию также подтвердил агент тренера Аркадий Запорожану.

«Трагическая новость. Мирча Луческу скончался 15 минут назад. Он оставил после себя целую вселенную», — написал Рошу.

Мирча Луческу возглавлял сборную Румынии вплоть до последних недель. Несмотря на проблемы со здоровьем, он руководил командой в матче чемпионата мира против Турции менее двух недель назад.

По данным пресс-службы Федерации футбола Румынии (FRF), 29 марта тренер был экстренно госпитализирован. Он потерял сознание во время технического совещания перед тренировкой и матчем против сборной Словакии.

У Луческу 3 апреля произошел сердечный приступ. Специалисту провели ангиопластику — процедуру расширения суженной артерии с установкой стента, сообщал телеканал Digi Sport.

