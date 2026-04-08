«Чувствую себя динозавром»: солист «Челси» Алексей Корзин о трендах в музыке

Певец Алексей Корзин: Тренды меняются, но песни группы «Челси» все еще актуальны

Солист группы «Челси» Алексей Корзин признался, что не успевает следить за музыкальными трендами. Сегодня он — взрослый музыкант, отец, которого погружают в мир модных тенденций его же дети. Но его творчество все же не устарело. Сегодня артист наблюдает, как новое поколение слушателей подпевает хитам, написанным два десятилетия назад. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на праздновании дня рождения продюсера Дмитрия Крика.

«Я прям себя сейчас реально чувствую динозавром, потому что я мимо трендов пролетаю. Занимаюсь детьми, у меня уже дети, мне кажется, тренды мне будут скоро доносить. Время меняется, тренды меняются, аудитория меняется. Я думаю, что для меня самое главное и то, что мне действительно греет душу — это то, что наши песни, которые выстрелили 20 лет назад, они по-прежнему актуальны», — сказал Корзин.

Певец признался — он очень рад, что имел возможность исполнять «настоящую музыку» — мелодичную, наполненную литературным смыслом. Именно это и помогает творчеству группы оставаться востребованным.

«Всегда существовали песни-однодневки, которые выстреливали, потом исчезали куда-то, то есть от этого никуда не деться. Но мне хотелось бы все-таки в свою очередь делать именно ту музыку, которая будет оставаться. Самое удивительное, что мы иногда приезжаем на концерты, и дети, маленькие дети, поют эти песни, они их знают, и эти слова их трогают», — поделился артист.

Как отметил музыкант, большая часть современных композиций основана на битах, они создаются для танцев, а не для размышлений. Это связано с тем, что жизнь сильно ускорилась, и у многих людей просто нет времени на погружение — они привыкли потреблять контент на бегу, слушать музыку в наушниках.

«Интернет ускорил нас очень сильно. В наши времена было телевидение, люди садились с чашечкой чая, вдумывались, вслушивались», — заключил Корзин.

Группа «Челси» появилась на проекте «Фабрика звезд-6» в 2006 году и существует по сей день. До 2011 года в ее составе работали Денис Петров, Алексей Корзин, Арсений Бородин и Роман Архипов, после чего Архипов покинул коллектив. Исполнители выпустили два альбома — «Челси» (2006) и «Точка возврата» (2009).

Ранее в интервью 5-tv.ru о своих музыкальных предпочтениях рассказала другая выпускница «Фабрики звезд» Сати Казанова.

