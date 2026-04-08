Главный производитель лапши в Южной Корее откроет филиал в России

|
Сергей Добровинский
Предприятие планируется запустить в июне.

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ведущий производитель лапши быстрого приготовления в Южной Корее Nongshim Co откроет дочернюю компанию в России. Об этом сообщило издание Yonhap со ссылкой на пресс-службу компании.

Предприятие планируется запустить в июне в рамках программы расширения на евразийский рынок. Компания зарегистрирует ООО «Nongshim Rus» в Москве. Авторы публикации отмечают, что это поможет удовлетворить увеличивающийся спрос на лапшу рамен в России и Содружестве Независимых Государств (СНГ).

По данным исследовательской компании Euromonitor, рынок лапши в РФ к 2030 году вырастет до 1,05 миллиарда долларов США. Для сравнения, в 2025 году он составил 790 миллионов долларов.

Согласно замыслу компании, российский филиал будет служить региональным логистическим узлом для Средней Азии, помогая укреплять торговые сети в странах СНГ, включая Казахстан и Узбекистан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как жители Южной Кореи спасаются от роста цен.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
Последние новости

7:35
7:30
7:25
7:13
7:02
7:00
Сейчас читают

Интересные материалы

