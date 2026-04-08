Бонусы, проценты и кешбэк: Сбербанк изменил условия для пенсионеров

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 42 0

Новые возможности доступны только при выполнении одного важного условия.

Условия для пенсионеров в Сбербанке что нового предложения

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сбербанк расширил линейку выгодных предложений по вкладам

Сбербанк пересмотрел условия обслуживания клиентов, получающих пенсии на его карты. Об этом сообщило издание ИА DEITA.RU.

Для пенсионеров расширили линейку выгодных предложений по вкладам. В частности, теперь для них действуют повышенные ставки по продуктам «Лучший %» и «СберВклад».

Кроме того, появилась возможность открыть специальный накопительный счет, по которому проценты начисляются ежедневно. При соблюдении определенных требований доходность может достигать 14–15% годовых. Ранее подобные условия были доступны только для премиальных клиентов.

Также улучшены параметры участия в программе долгосрочных сбережений. Теперь пенсионеры могут оформить через СберНПФ вклад «Забота о будущем» с доходностью до 25–29% годовых на срок от трех месяцев до года.

Дополнительно банк расширил систему бонусов: владельцы пенсионных карт получили новые категории кешбэка в рамках программы «СберСпасибо», включая покупки в аптеках и продуктовых магазинах.

Еще одно нововведение — льготный тариф на мобильную связь, ориентированный на клиентов старшего возраста.

Все перечисленные преимущества доступны при условии, что пенсионные выплаты поступают непосредственно на карту или счет в банке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
78.75
0.02 91.03
0.03
