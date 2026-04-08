Прощание с убитой в Пермском крае учительницей пройдет 9 апреля

В Пермском крае определились с датой прощания с педагогом, погибшей после нападения ученика. Церемония состоится 9 апреля. Об этом сообщил глава Добрянского округа Дмитрий Антонов.

«Прощание с педагогом Добрянской школы № 5 Олесей Петровной Багута состоится 9 апреля 2026 года», — написал он в соцсети «ВКонтакте».

Траурные мероприятия начнутся утром. В 10:00 пройдет гражданская панихида во Дворце культуры и спорта имени Ладугина, спустя час — отпевание в храме Рождества Пресвятой Богородицы. Поминальный обед организуют в ресторане «Старый город».

Нападение произошло утром 7 апреля перед началом занятий. 17-летний подросток с ножом атаковал учительницу у входа в школу № 5 в Добрянке. Его задержали на месте сотрудники полиции.

Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу, однако спасти ее не удалось — позже стало известно о смерти педагога.

После трагедии в учебном заведении изменили расписание: занятия первой смены сократили, а вторую полностью отменили. По факту произошедшего началась прокурорская проверка.

В дальнейшем уголовное дело было переквалифицировано на более тяжкие статьи — «Убийство» и «Халатность».

