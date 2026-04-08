Прощание с убитой в Пермском крае учительницей пройдет 9 апреля

Дарья Орлова
Стали известны детали церемонии и новые данные по делу о нападении.

Когда пройдет прощание с убитой в Пермском крае учительницей

В Пермском крае определились с датой прощания с педагогом, погибшей после нападения ученика. Церемония состоится 9 апреля. Об этом сообщил глава Добрянского округа Дмитрий Антонов.

«Прощание с педагогом Добрянской школы № 5 Олесей Петровной Багута состоится 9 апреля 2026 года», — написал он в соцсети «ВКонтакте».

Траурные мероприятия начнутся утром. В 10:00 пройдет гражданская панихида во Дворце культуры и спорта имени Ладугина, спустя час — отпевание в храме Рождества Пресвятой Богородицы. Поминальный обед организуют в ресторане «Старый город».

Нападение произошло утром 7 апреля перед началом занятий. 17-летний подросток с ножом атаковал учительницу у входа в школу № 5 в Добрянке. Его задержали на месте сотрудники полиции.

Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу, однако спасти ее не удалось — позже стало известно о смерти педагога.

После трагедии в учебном заведении изменили расписание: занятия первой смены сократили, а вторую полностью отменили. По факту произошедшего началась прокурорская проверка.

В дальнейшем уголовное дело было переквалифицировано на более тяжкие статьи — «Убийство» и «Халатность».

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

10:43
На западе Москвы нашли изрезанное тело девушки
10:35
«Фудкортницы» атакуют: новый подростковый тренд пугает посетителей ТЦ
10:23
Российская артиллерия расширяет полосу безопасности на харьковском направлении
10:16
Победа или полный провал? Как в мире отреагировали на перемирие США и Ирана
10:10
С Тегераном лучше не шутить: итоги 39 дней войны в Иране
10:02
Около 100 дронов «Баба-Яга» уничтожили российские военные за неделю

Сейчас читают

Прощание с убитой в Пермском крае учительницей пройдет 9 апреля
Силы ПВО за ночь сбили 73 украинских дрона над пятью регионами России
Берлоги под подозрением: поиски Усольцевых пойдут по новому сценарию
МКС уходит, РОС приходит: прошлое, настоящее и будущее космических станций

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео